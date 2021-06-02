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13:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко: обязательной вакцинации в России быть не может

В России не может быть обязательной вакцинации от коронавируса, это грубое нарушение законов страны, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко назвала задачей сенаторов разъяснить людям, что заявления отдельных чиновников об обратном не соответствуют действительности.

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Вопрос о возможной обязательной вакцинации подняла сенатор Маргарита Павлова. «Неужели возможно в стране, победившей фашизм, введение недобровольного медицинского вмешательства? Почему об этом возникают то и дело заявления отдельных чиновников, и это несмотря на неоднократные заявления нашего президента Владимира Путина о том, что вакцинация может быть только добровольной?» — спросила она.

Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют.
Валентина Матвиенко

В мае зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной «в интересах государства или для защиты населения». Позже правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса врачей и учителей. В Якутии появилось распоряжение, позволяющее работодателям требовать от сотрудников документы о вакцинации и отстранять от работы за их отсутствие, а глава Чечни Рамзан Кадыров предложил оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь тем жителям республики, которые отказываются от прививки.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что обязательной вакцинация от коронавируса быть не может. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские власти будут «терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность» вакцинации от коронавируса.

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