Матвиенко: обязательной вакцинации в России быть не может

Вопрос о возможной обязательной вакцинации подняла сенатор Маргарита Павлова. «Неужели возможно в стране, победившей фашизм, введение недобровольного медицинского вмешательства? Почему об этом возникают то и дело заявления отдельных чиновников, и это несмотря на неоднократные заявления нашего президента Владимира Путина о том, что вакцинация может быть только добровольной?» — спросила она.
Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют.
В мае зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной «в интересах государства или для защиты населения». Позже правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса врачей и учителей. В Якутии появилось распоряжение, позволяющее работодателям требовать от сотрудников документы о вакцинации и отстранять от работы за их отсутствие, а глава Чечни Рамзан Кадыров предложил оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь тем жителям республики, которые отказываются от прививки.
Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что обязательной вакцинация от коронавируса быть не может. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские власти будут «терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность» вакцинации от коронавируса.