Минобороны: на Украину планируются поставки оружия под прикрытием учений НАТО

«Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сказал Конашенков.
По его словам, Минобороны России «планирует внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности РФ».
Многонациональные военно-морские учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в рамках меморандума «О взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Украиной и США. В текущем году учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие около 4 тыс. военных Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии. В учениях задействуют 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники, отметил представитель оборонного ведомства.