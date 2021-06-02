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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: на Украину планируются поставки оружия под прикрытием учений НАТО

Партию современного вооружения планируется поставить на Украину под прикрытием крупных военных учений на Украине Sea Breeze с привлечением сил НАТО для последующей переправки в район Донецка и Луганска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Источник: Reuters

«Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сказал Конашенков.

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По его словам, Минобороны России «планирует внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности РФ».

Многонациональные военно-морские учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в рамках меморандума «О взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Украиной и США. В текущем году учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие около 4 тыс. военных Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии. В учениях задействуют 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники, отметил представитель оборонного ведомства.

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