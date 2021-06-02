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13:45 (мск), источник: ТАСС

Ицхака Герцога избрали президентом Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июня. /ТАСС/. Глава Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог был избран в среду в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом еврейского государства. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания спикер палаты Ярив Левин после завершения подсчета голосов.

Источник: AP 2021

«Ицхак Герцог избран на должность президента, поздравляю», — сказал Левин в конце пленарной сессии, трансляцию которой осуществлял израильский парламентский телеканал.

«Я принимаю назначение парламента стать 11-м президентом Израиля, я буду представлять всех и каждого из граждан Израиля, представлять всю нацию», — сказал Герцог с трибуны Кнессета в ответном слове. Он выразил признательность спикеру палаты за «безупречную организацию» выборов, а также поблагодарил своего единственного оппонента в президентской гонке — Мирьям Перец, за которую проголосовали в первом туре 26 парламентариев.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Кнессете лично подошел во время выступления Герцога к избранному президенту, чтобы поздравить его. Этот момент попал в трансляцию парламентского телеканала. Радио Kan отмечает, что политики знают друг друга десятилетия и в прошлом были оппонентами на парламентских выборах, когда Герцог стоял во главе левой рабочей партии «Авода». «Я поздравляю Ицхака Герцога с избранием на пост президента государства и желаю ему больших успехов от имени всех граждан Израиля», — написал премьер в Twitter.

Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля после завершения его семилетнего срока. Во время выборов президента в зале Кнессета присутствовали 118 из 120 депутатов, указывает радио Kan. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.

Президент Израиля по закону поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования. Согласно закону, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.

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