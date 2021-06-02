Песков пообещал разобраться с решением Судана по российской базе

В Кремле знают о намерении Судана пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы видели эти заявления», — сказал Песков, отметив, что Россия находится с Суданом в постоянном контакте по дипломатическим каналам.
«Будем с этим вопросом разбираться», — добавил пресс-секретарь.
О том, что Хартум пересмотрит соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота, накануне заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он отметил, что договор был подписан при прежних властях, но он не был ратифицирован законодательным органом, и сейчас власти хотят определить интересы Судана в этом соглашении.
Россия договорилась с Суданом о создании пункта обеспечения флота в этой стране в декабре прошлого года. Соглашение, заключенное сроком на 25 лет, подразумевало, что Хартум безвозмездно передаст Москве в пользование часть порта и прилегающей акватории, а Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения не должна превышать 300 человек, одновременно там должно находиться не более четырех российских военных кораблей, говорилось в документе.
В апреле каналы Al Arabiya и Al-Hadath сообщили о приостановке соглашения, в МИД Судана эту информацию не подтвердили. В российском посольстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.
Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова