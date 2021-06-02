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13:05 (мск), источник: РБК

Песков пообещал разобраться с решением Судана по российской базе

В Генштабе Судана накануне сообщили, что Хартум намерен пересмотреть соглашение с Москвой о создании базы ВМФ России на Красном море. В Кремле заявили, что видели эти данные и намерены разобраться с вопросом.

Источник: РИА "Новости"

В Кремле знают о намерении Судана пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели эти заявления», — сказал Песков, отметив, что Россия находится с Суданом в постоянном контакте по дипломатическим каналам.

«Будем с этим вопросом разбираться», — добавил пресс-секретарь.

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О том, что Хартум пересмотрит соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота, накануне заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он отметил, что договор был подписан при прежних властях, но он не был ратифицирован законодательным органом, и сейчас власти хотят определить интересы Судана в этом соглашении.

Россия договорилась с Суданом о создании пункта обеспечения флота в этой стране в декабре прошлого года. Соглашение, заключенное сроком на 25 лет, подразумевало, что Хартум безвозмездно передаст Москве в пользование часть порта и прилегающей акватории, а Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения не должна превышать 300 человек, одновременно там должно находиться не более четырех российских военных кораблей, говорилось в документе.

В апреле каналы Al Arabiya и Al-Hadath сообщили о приостановке соглашения, в МИД Судана эту информацию не подтвердили. В российском посольстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова

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