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15:58 (мск), источник: Известия

Правительство скорректировало правила выплат на идущих в первый класс детей

Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка, идущего в первый класс, получат также российские семьи, где дети пошли в школу с 6 лет. Об изменениях в мерах соцподдержки 2 июня доложила президенту России Владимиру Путину вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя доклад о предоставлении выплат.

Источник: РИА "Новости"

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь, — сказал российский лидер на совещании с членами кабмина.

Голикова подтвердила, что необходимые изменения были внесены в проект указа главы государства.

Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет.
Владимир Путин

Законопроектом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Для получения выплаты первоклассник должен иметь российское гражданство. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.

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Финансирование расходов, связанных с реализацией данного проекта, предложено осуществлять за счет средств федерального бюджета.

С инициативой о выплатах семьям, имеющих школьников, президент выступил 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Выплату произведут в августе, средства можно получить в том числе за детей, которые поступают в школу в сентябре. Данный законопроект был внесен в Госдуму уже 23 апреля.

По информации главы Минтруда Антона Котякова, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения единовременной выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты, отметил министр.

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