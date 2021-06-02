Правительство скорректировало правила выплат на идущих в первый класс детей

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь, — сказал российский лидер на совещании с членами кабмина.
Голикова подтвердила, что необходимые изменения были внесены в проект указа главы государства.
Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет.
Законопроектом предусматривается предоставление родителям, опекунам или попечителям права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Для получения выплаты первоклассник должен иметь российское гражданство. Кроме того, ежегодно будет проводиться индексация размера выплаты.
Финансирование расходов, связанных с реализацией данного проекта, предложено осуществлять за счет средств федерального бюджета.
С инициативой о выплатах семьям, имеющих школьников, президент выступил 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Выплату произведут в августе, средства можно получить в том числе за детей, которые поступают в школу в сентябре. Данный законопроект был внесен в Госдуму уже 23 апреля.
По информации главы Минтруда Антона Котякова, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для получения единовременной выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты, отметил министр.