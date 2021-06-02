17:15 (мск), источник: Daily Storm
«Лучше делать сразу то, что нужно»: Путин попросил министров не нервировать Силуанова
Российский президент потребовал разобраться с ситуацией по закупке мобильных медицинских комплексов.
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Президент России Владимир Путин попросил
В ходе совещания Татьяна Голикова подняла вопрос о закупке в 2021 году медицинских комплексов, оснащенных специальным оборудованием, которые могут быть задействованы как
«Я просто хочу сказать и Татьяне Алексеевне [Голиковой], и Денису Валентиновичу [Мантурову] не забывать известную пословицу “скупой платит дважды”. Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные пункты, которые более серьезно оснащены, — посоветовал Владимир Путин. — Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все Министерство финансов».
«Понимаю, что нужно оценить возможности промышленности, но лучше мобилизоваться сейчас, делать это комплексно, основательно и надолго», — добавил президент.
Российский лидер также напомнил, что считает вакцинацию важным процессом, и призвал всех граждан прививаться от COVID-19:
Я даже пытаюсь, настолько могу, поддержать этот процесс. Как вы знаете, я и сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать. Это важно. Но не менее важны и медицинские комплексы.
Массовая вакцинация в России началась 18 января. В стране зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Массовая вакцинация в России идет с 18 января 2021 года.
18 мая президент России Владимир Путин объявил, что в ближайшее время в оборот будет запущена четвертая вакцина российского производства от коронавируса. Путин подчеркнул, что Россия открыта для диалога с другими странами для выстраивания нормального сотрудничества, в том числе в борьбе с пандемией.
Дарья Эрозбек