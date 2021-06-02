Путин отметил обновление списка кандидатов от «Единой России» благодаря праймериз

«Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования — это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», — сказал глава государства на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС.
Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов — еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно.
Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.