Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
20:31 (мск), источник: Ведомости

Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз нацбезопасности» со стороны олигархов, которым в законодательство вводится и само определение «олигарха» — лица, имеющего чрезмерное влияние на экономику, политику и медиа. Закон должен стать первым шагом к «ликвидации олигархической системы» страны, сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.

Источник: AP 2021

«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих чрезмерное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — говорится в сообщении. Отмечается, что предложенный законопроект планируется ввести в действие временно — на 10 лет.

Новость
Новак заявил о сохранении Россией экономических связей с Украиной

«Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты», — говорится в сообщении.

Они, по мысли Зеленского, должны «переформатировать экономические и общественные отношения в стране», устранить монопольное положение отдельных лиц и дать толчок к развитию среднего класса и экономики Украины в целом.

Ранее Зеленский связал арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с борьбой с олигархами в стране. Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В частности, по данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук якобы направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Космодром Байконур отмечает 66-летие. Фотогалерея
Самые эффектные стенды на Петербургском международном экономическом форуме. Фотогалерея
Правительство предложило расширить санкции на всех иностранцев
«Скупой платит дважды»: Путин попросил не нервировать Силуанова
Форма сборной РФ стала второй в рейтинге самых красивых на Евро
Гагарин из роз и Венера Милосская из кредиток: ПМЭФ-2021 на фото
Стадо из 15 диких слонов наводит ужас на жителей Китая (видео)
Dogecoin вырос больше чем на 33% накануне старта торгов на бирже
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 521
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 254
Караул! Дроны уже сами людей убивают. Не пора ли остановить "прогресс"? 115
Вы никогда не замечали, что после помывки авто в скором времени начинается дождь? 110
Новости партнеров
Расскажи, что нужно изменить в России: дай совет властям, пройдя опрос
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Какой ты хочешь видеть Россию будущего: потрать 3 минуты на важный опрос
Что ты знаешь о выборах: прими участие в коротком опросе
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Новости партнеров
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
России нужно твое мнение: пройди 5-минутный опрос и соверши подвиг
Успех России в твоих руках: ответь на пару вопросов, измени жизнь к лучшему
Топ-5 молодежных сериалов и фильмов: здесь только правда
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь