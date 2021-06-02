Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих чрезмерное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — говорится в сообщении. Отмечается, что предложенный законопроект планируется ввести в действие временно — на 10 лет.
«Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты», — говорится в сообщении.
Они, по мысли Зеленского, должны «переформатировать экономические и общественные отношения в стране», устранить монопольное положение отдельных лиц и дать толчок к развитию среднего класса и экономики Украины в целом.
Ранее Зеленский связал арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с борьбой с олигархами в стране. Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В частности, по данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук якобы направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.