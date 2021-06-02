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20:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Швейцария не пустит на саммит Путина и Байдена, привитых российскими вакцинами

Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня. На мероприятие допустят только вакцинировавшихся теми препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Россиян, привитых отечественными вакцинами, могут допустить при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Кремль заявил, что ранее Швейцария не предъявляла к российской делегации требований о тестах на COVID-19 или вакцинации.

О начале аккредитации на саммит президентов России и США объявил на своем сайте МИД Швейцарии. Подать заявку можно до 10:00 по местному времени (11:00 мск) 11 июня. Для получения пропуска представителям СМИ нужно предоставить один из документов:

  • справку о полной вакцинации от коронавируса;.
  • отрицательный тест ПЦР, проведенный не менее чем за 72 часа до аккредитации;.
  • справку об отрицательном результате теста на антиген COVID-19, сданном не менее чем за 48 часов;.
  • доказательство того, что человек переболел и вылечился от коронавируса.

В противном случае журналистам придется сдать экспресс-тест на COVID-19 в местном пресс-центре. Сдача тестов будет бесплатной, пояснил «РИА Новости» официальный представитель швейцарского МИДа Пьер-Ален Эльтшингер. Сдать тест надо только раз, перед получением аккредитации.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите в Женеве. Он также отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли решение Швейцарии на организацию встречи лидеров двух стран.

В ЕС одобрены для применения четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. ВОЗ одобрила для экстренного использования шесть препаратов: от компаний Pfizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac и два варианта препарата от AstraZeneca. Ни одна российская вакцина одобрения ЕМА и ВОЗ пока не получила. Вакцина «Спутник V» пока проходит проверку европейского регулятора, ВОЗ планирует дать ее оценку безопасности летом.

Как ранее сообщал «Ъ», Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве. Если сторонам удастся договориться о содержании текста и конкретных формулировках, это уже будет достижением, поскольку с предыдущей американской администрацией Кремлю этого сделать не удалось.

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