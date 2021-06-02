Швейцария не пустит на саммит Путина и Байдена, привитых российскими вакцинами

Россиян, привитых отечественными вакцинами, могут допустить при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Кремль заявил, что ранее Швейцария не предъявляла к российской делегации требований о тестах на COVID-19 или вакцинации.
О начале аккредитации на саммит президентов России и США объявил на своем сайте МИД Швейцарии. Подать заявку можно до 10:00 по местному времени (11:00 мск) 11 июня. Для получения пропуска представителям СМИ нужно предоставить один из документов:
В противном случае журналистам придется сдать экспресс-тест на COVID-19 в местном пресс-центре. Сдача тестов будет бесплатной, пояснил «РИА Новости» официальный представитель швейцарского МИДа Пьер-Ален Эльтшингер. Сдать тест надо только раз, перед получением аккредитации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите в Женеве. Он также отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли решение Швейцарии на организацию встречи лидеров двух стран.
В ЕС одобрены для применения четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. ВОЗ одобрила для экстренного использования шесть препаратов: от компаний Pfizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac и два варианта препарата от AstraZeneca. Ни одна российская вакцина одобрения ЕМА и ВОЗ пока не получила. Вакцина «Спутник V» пока проходит проверку европейского регулятора, ВОЗ планирует дать ее оценку безопасности летом.
Как ранее сообщал «Ъ», Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве. Если сторонам удастся договориться о содержании текста и конкретных формулировках, это уже будет достижением, поскольку с предыдущей американской администрацией Кремлю этого сделать не удалось.