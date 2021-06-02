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23:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Чешские сенаторы планируют инициировать импичмент президента Земана

Комитет по безопасности Сената парламента Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. По мнению комитета, господин Земан не способен выполнять свои обязанности, сообщил журналистам председатель Сената Павел Фишер.

Источник: AP 2021

«Милош Земан, как считает комитет, не способен выполнять обязанности главы государства, — сказал Фишер (цитата по ТАСС).— Об этом предложении — освободить Земана от поста президента — на будущей неделе состоится голосование в Сенате».

По версии Павла Фишера, президент дезориентирован в происходящих событиях, и его действия противоречат положениям конституции.

Фишер упомянул инцидент со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице. Милош Земан заявлял о нескольких версиях следствия.

Намерение объявить импичмент представляет собой «попытку государственного переворота», сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Twitter.

«Это больше не академические дебаты или дебаты в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота на этапе зарождения. Правоохранительные органы должны действовать самостоятельно и без промедления», — написал Овчачек.

Он назвал действия сенаторов атакой на конституционность, свободу и демократию.
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Если Сенат, в котором большинство составляют политические противники господина Земана, проголосует за его импичмент, то это решение должна утвердить Палата депутатов, в которой преобладают сторонники главы государства.

Напомним, в апреле Чехия обвинила во взрывах во Врбетице Россию и выслала из страны 18 российских дипломатов. Москва обвинения отрицала и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

16 мая президент Чехии заявил, что есть еще одна версия взрывов — их, по его словам, могли организовать, чтобы скрыть недостачу оружия. Глава чешского Минюста Мария Бенешова позже опровергла заявление президента, подчеркнув, что полиция работает только с одной версией — о причастности к взрывам «агентов ГРУ».

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