21:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Зеленский оценил ущерб от «Северного потока-2» в $3 млрд ежегодно
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией из США заявил, что
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На этой неделе на Украину приехала делегация Конгресса США. Владимир Зеленский обсудил с ними «Северный поток-2» в ходе личной встречи.
Зеленский назвал «Северный поток-2» «отдельным мощным оружием» России. «А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу», — сказал президент Украины, которого цитирует его
По его словам, Украине необходима «мощная и хорошо обеспеченная армия», чтобы продолжать «защищать Европу и европейские ценности» на восточной границе.
«“Северный поток-2” отключит Украину от поставок газа, а значит, “отключит” нас как минимум от $3 млрд в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию», — убежден Владимир Зеленский.
В мае МИД Украины заявил о намерении бороться против реализации проекта трубопровода до тех пор, пока по нему не пойдет газ. Российский МИД в ответ на это пообещал, что Россия продолжит поставки своего газа через Украину, пока действуют соответствующие контрактные обязательства.