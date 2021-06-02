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21:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский оценил ущерб от «Северного потока-2» в $3 млрд ежегодно

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией из США заявил, что из-за «Северного потока-2» его страна в год будет терять около $3 млрд. Господин Зеленский убежден, что после запуска трубопровода Россия откажется от транспортировки газа в Европу через территорию Украины. Кремль и МИД РФ это отрицали.

Источник: Reuters

На этой неделе на Украину приехала делегация Конгресса США. Владимир Зеленский обсудил с ними «Северный поток-2» в ходе личной встречи.

По его мнению, только администрация американского президента Джо Байдена может помешать достроить трубопровод и ввести его в эксплуатацию.
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Зеленский назвал «Северный поток-2» «отдельным мощным оружием» России. «А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу», — сказал президент Украины, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Украине необходима «мощная и хорошо обеспеченная армия», чтобы продолжать «защищать Европу и европейские ценности» на восточной границе.

«“Северный поток-2” отключит Украину от поставок газа, а значит, “отключит” нас как минимум от $3 млрд в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию», — убежден Владимир Зеленский.

В мае МИД Украины заявил о намерении бороться против реализации проекта трубопровода до тех пор, пока по нему не пойдет газ. Российский МИД в ответ на это пообещал, что Россия продолжит поставки своего газа через Украину, пока действуют соответствующие контрактные обязательства.

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