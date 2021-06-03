Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
00:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Нетаньяху

Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио. Первым правительство на два года возглавит глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. После этого на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид.

Источник: AP 2021

Соглашение дает возможность проинформировать президента Реувена Ривлина до истечения срока в полночь о том, что ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение Кнессета (парламента).

Читайте также
Ицхака Герцога избрали президентом Израиля

Ранее парламент Израиля проголосовал за кандидатуру нового президента страны, на пост был избран Ицхак Герцог. Герцога поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его победе. На этой должности Герцог сменит Реувена Ривлина.

Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство. За это время состоялись четыре избирательные кампании в Кнессет (парламент). Последние выборы прошли в марте 2021-го.

Право формировать правительство получил Нетаньяху, однако ему не удалось добиться поддержки парламентского большинства: для формирования правительства нужен 61 депутатский мандат из 120. Тогда президент страны Реувен Ривлин вручил мандат Яиру Лапиду. Срок, отведенный на формирование правительства, истекает со 2 на 3 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
В МИД увидели попытки США разжечь нервозность в России невыдачей виз
Правительство предложило расширить санкции на всех иностранцев
Умерла народная артистка России Вера Ефремова
Россияне попали в смертельное ДТП в Египте
«Скупой платит дважды»: Путин попросил не нервировать Силуанова
Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за СП-2
Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»
Российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в полуфинал ЧМ
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Российский ученый вычислил пик третьей волны ковида «Британский» штамм коронавируса уже пришел в нашу страну.
Hi-Tech
Первый обзор Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro: «умные» часы на HarmonyOS с термометром и eSIM Революция среди смарт-часов
Авто
«Калашников» запатентовал мотоцикл в стиле ретро (фото) Всего планируют выпустить 49 байков в стиле Иж-49
Новости партнеров
Расскажи, что нужно изменить в России: дай совет властям, пройдя опрос
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Посмейся от души над топовыми мемами, а потом пройди важный опрос
Какой ты хочешь видеть Россию будущего: потрать 3 минуты на важный опрос
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Час назад сообщили о внезапной смерти
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Дом
Крутые гаджеты, которые пригодятся в любом доме (фото)
Как выглядит маленькая функциональная квартира
Оформляем диван на подоконнике: 6 советов
7 интерьером с летним настроением
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь