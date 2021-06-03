00:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Нетаньяху
Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без
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Соглашение дает возможность проинформировать президента Реувена Ривлина до истечения срока в полночь о том, что ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение Кнессета (парламента).
Ранее парламент Израиля проголосовал за кандидатуру нового президента страны, на пост был избран Ицхак Герцог. Герцога поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета,
Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство. За это время состоялись четыре избирательные кампании в Кнессет (парламент). Последние выборы прошли в марте 2021-го.
Право формировать правительство получил Нетаньяху, однако ему не удалось добиться поддержки парламентского большинства: для формирования правительства нужен 61 депутатский мандат из 120. Тогда президент страны Реувен Ривлин вручил мандат Яиру Лапиду. Срок, отведенный на формирование правительства, истекает со 2 на 3 июня.