В Пентагоне заявили, что противники США обладают большим арсеналом гиперзвуковых ракет

«Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет», — сказал он.
Уайт дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам.
«Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта», — добавил представитель Пентагона.
«Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния, — отметил Уайт. — Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. [Противники] располагают потенциалом, которого у нас нет».
Президент России Владимир Путин в ежегодных посланиях Федеральному собранию в 2018—2019 годах объявил о создании Россией новых образцов стратегических вооружений: ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, боевого лазерного комплекса «Пересвет», авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковой крылатой ракетой, стратегического комплекса «Буревестник», беспилотного подводного аппарата «Посейдон».