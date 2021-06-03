Трансплантацию органов разрешат только с письменного согласия

Кроме того, правительство наделяется полномочиями по созданию федерального регистра доноров костного мозга и стволовых клеток, а также по финансированию операций и проезда пациентов. Подразумевается, что доноры будут делиться своими органами добровольно на безвозмездной основе, для этого с населением планируется провести разъяснительную работу о социальной значимости их решений.
Также в документе подчеркивается, что органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи, которая является уголовно-наказуемым преступлением. А гражданин, который согласится добровольно отдать свои части тела, должен быть предупрежден о возможных негативных последствиях для его здоровья.
В связи с этим в законодательстве впервые отдельно прописываются права доноров, а также ответственность медицинской организации за вред, причинный при изъятии тканей или органов.
Кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что это давно назревшая законодательная инициатива, которая поспособствует наведению порядка в этой сфере.
По его словам, специалисты в этой сфере новые нормы поддержат, но будут и те, кто встретит их в штыки. Это категории населения, которые руководствуются этическими принципами о недопустимости пересадки или изъятий отдельных категорий органов, например, стволовых клеток.
Трансплантолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Олег Резник сказал «Известиям», что это, безусловно, очень важный законопроект, но он не знаком с подробностями документа, поэтому ему сложно его комментировать. Аналогичное мнение высказали «Известиям» в других медучреждениях, специализирующихся на таких операциях.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал законопроект важным и даже запоздалым, так как всем сегодня известно о черном рынке человеческих органов. По его мнению, этот документ защищает права доноров и легализует сферу трансплантации.