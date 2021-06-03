05:59 (мск), источник: ТАСС
Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов
ООН, 3 июня. /ТАСС/. Иран и
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Размер взносов в регулярный бюджет ООН устанавливается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Генассамблея может разрешить государству — члену ООН участвовать в голосовании, «если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам».
Также право голоса автоматически возвращается стране, устранившей задолженность. Согласно письму генсека, для восстановления права голоса Ирану необходимо внести в бюджет организации $16 251 298, ЦАР — $29 395.
Россия в апреле текущего года внесла в регулярный бюджет ООН $86,5 млн.