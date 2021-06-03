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05:59 (мск), источник: ТАСС

Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет. Об этом говорится в письме, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем председателю 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкану Бозкыру, копия которого поступила в среду в распоряжение ТАСС.

Источник: AP 2021

«В настоящее время пять государств-членов подпадают под правило, действующее в соответствии со статьей 19 Устава ООН», — отмечается в документе. В статье говорится, что «член организации, за которым числится задолженность по уплате организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года».

Помимо Ирана и ЦАР, членские взносы не платили Коморские Острова, Сомали и Сан-Томе и Принсипи. Однако в письме генсека ООН подчеркивается, что эти три государства сохранят за собой право голоса в Генассамблее до завершения ее 75-й сессии.

Размер взносов в регулярный бюджет ООН устанавливается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Генассамблея может разрешить государству — члену ООН участвовать в голосовании, «если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам».

Также право голоса автоматически возвращается стране, устранившей задолженность. Согласно письму генсека, для восстановления права голоса Ирану необходимо внести в бюджет организации $16 251 298, ЦАР — $29 395.

Россия в апреле текущего года внесла в регулярный бюджет ООН $86,5 млн.

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