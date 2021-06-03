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06:00 (мск), источник: Газета.Ру

Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий российских граждан. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, такое ограничение необходимо ввести в отношении людей, которые занимаются коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — заявил Милонов.

Кроме того, парламентарий считает, что нужно на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — сказал Милонов.

По мнению политика, коллекторов также надо лишить «права называть себя гражданином».

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