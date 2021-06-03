В Токио назвали неприемлемым задержание японского рыболовного судна в России

«Судно “Эйхомару-172”, по имеющимся у нас данным, вело промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии. По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нем моряков», — сказал он.
Като также отметил, что проблем со здоровьем у рыбаков сейчас нет. Также они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.
Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.
Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.