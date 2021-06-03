Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
07:35 (мск), источник: ТАСС

В Токио назвали неприемлемым задержание японского рыболовного судна в России

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым задержание японского рыболовного судна российскими пограничниками в Охотском море 28 мая, в связи с чем по дипломатическим каналам РФ был заявлен протест. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Источник: Reuters

«Судно “Эйхомару-172”, по имеющимся у нас данным, вело промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии. По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нем моряков», — сказал он.

Като также отметил, что проблем со здоровьем у рыбаков сейчас нет. Также они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.

Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
С авианосца, прибывшего продемонстрировать свою мощь у берегов России, так ни разу не взлетел ни один самолет
Мурашко словами «спокойно все» опроверг третью волну COVID-19
Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
Новая вакцина от коронавируса будет защищать от всех мутаций
Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за СП-2
Швыдкой сообщил о процессе возвращения скифского золота
Названы приоритетные города для перехода на водородный транспорт
Стадо из 15 диких слонов наводит ужас на жителей Китая (видео)
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Российский ученый вычислил пик третьей волны ковида «Британский» штамм коронавируса уже пришел в нашу страну.
Hi-Tech
Первый обзор Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro: «умные» часы на HarmonyOS с термометром и eSIM Революция среди смарт-часов
Авто
«Калашников» запатентовал мотоцикл в стиле ретро (фото) Всего планируют выпустить 49 байков в стиле Иж-49
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 970
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 897
Картинки 801
Несовершеннолетний подросток и секс 472
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Дом
Крутые гаджеты, которые пригодятся в любом доме (фото)
Как выглядит маленькая функциональная квартира
Оформляем диван на подоконнике: 6 советов
7 интерьером с летним настроением
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь