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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Австрии: мир в Европе возможен только вместе с Россией

Достижение мира в Европе возможно только при условии ведения диалога с Россией, заявил в интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

Курц убежден, что, несмотря на существующие разногласия между ЕС и РФ, у обеих сторон есть сферы для совместного сотрудничества.

Ключевыми направлениями он обозначил борьбу с изменением климата или в области нераспространения ядерного оружия.

«И то и другое должно быть возможно в дальнейшем: открыто обсуждать расхождения и в то же время сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес. В конце концов, мне совершенно ясно: мир в Европе будет только с Россией, а не против нее», — считает канцлер Австрии.

Он назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров за пределами ЕС.

По словам Курца, сегодня на российском рынке работает около 600 австрийских компаний, обеспечивающих рабочие места в обеих странах.

Главной целью он назвал активизацию экономических отношений, что является важным для Австрии, ориентированной на экспорт и создание рабочих мест.

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Говоря о строительстве газопровода «Северный поток-2», который реализуется при содействии австрийского нефтегазового концерна OMV, Курц заявил, что он рад отсутствию со стороны США угрозы для компаний, участвующих в реализации этого проекта.

«Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать “Северный поток-2”, потому что это отвечает нашим экономическим интересам. “Северный поток-2” служит диверсификации маршрутов нашего энергоснабжения и, таким образом, обеспечению энергетической безопасности Европы», — заключил канцлер.

В конце апреля Себастьян Курц выступил против введения новых санкций против России и указал на необходимость деэскалации в развитии отношений с Москвой. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг говорил о желании ЕС вести диалог с Россией, однако, по его мнению, в Москве этого не хотят.

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