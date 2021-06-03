Канцлер Австрии: мир в Европе возможен только вместе с Россией

Курц убежден, что, несмотря на существующие разногласия между ЕС и РФ, у обеих сторон есть сферы для совместного сотрудничества.
Ключевыми направлениями он обозначил борьбу с изменением климата или в области нераспространения ядерного оружия.
«И то и другое должно быть возможно в дальнейшем: открыто обсуждать расхождения и в то же время сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес. В конце концов, мне совершенно ясно: мир в Европе будет только с Россией, а не против нее», — считает канцлер Австрии.
Он назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров за пределами ЕС.
По словам Курца, сегодня на российском рынке работает около 600 австрийских компаний, обеспечивающих рабочие места в обеих странах.
Главной целью он назвал активизацию экономических отношений, что является важным для Австрии, ориентированной на экспорт и создание рабочих мест.
Говоря о строительстве газопровода «Северный поток-2», который реализуется при содействии австрийского нефтегазового концерна OMV, Курц заявил, что он рад отсутствию со стороны США угрозы для компаний, участвующих в реализации этого проекта.
«Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать “Северный поток-2”, потому что это отвечает нашим экономическим интересам. “Северный поток-2” служит диверсификации маршрутов нашего энергоснабжения и, таким образом, обеспечению энергетической безопасности Европы», — заключил канцлер.
В конце апреля Себастьян Курц выступил против введения новых санкций против России и указал на необходимость деэскалации в развитии отношений с Москвой. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг говорил о желании ЕС вести диалог с Россией, однако, по его мнению, в Москве этого не хотят.