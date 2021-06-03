Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Коллекторы отреагировали на предложение лишать их пенсий

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отреагировал на предложение лишать коллекторов пенсий. Его слова приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Мехтиев прокомментировал заявление депутата Госдумы Виталия Милонова, который предлагал оставить тех, кто занимается коллекторской деятельностью, без пенсионных выплат. Мехтиев сказал, что оценку словам парламентария должны давать юристы, и предположил, что политик просто пытается привлечь к себе внимание.

Новость
Счётная палата озвучила средний размер страховой пенсии в России

«В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения. Я понимаю, что нужны голоса, кликабельность, но давайте называть вещи своими именами — это нарушение закона», — подчеркнул он.

Ранее Милонов сказал, что если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Парламентарий уверен, что бывшим коллекторам необходимо на законодательном уровне запретить занимать любую должность, а также лишить их «права называть себя гражданином». «Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в январе-марте 2021 года банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13 процентов. Рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. Финансовые организации будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами, уверены они.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
В МИД увидели попытки США разжечь нервозность в России невыдачей виз
ВЦИОМ: россияне готовы платить высокие налоги ради помощи бедным
Мошенники возобновили старую схему кражи денег с карт россиян
Швыдкой сообщил о процессе возвращения скифского золота
Япония заявила России протест из-за задержания японского судна
Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф (фото)
Кириенко: лекции марафона «Новое знание» посмотрели 70 млн раз
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Кино
Ведущая «Первого канала» назвала главный минус работы с мужем Жанна Бадоева отметила, что работать с родственниками — не очень правильный выбор
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Популярные темы на «Детях»
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Новости партнеров
Что нужно улучшить в РФ, чтобы тебе жилось комфортно: пройди опрос
Помоги России стать лучше: пройди короткий опрос
Россия станет процветающей только благодаря тебя: пройди важный опрос
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь