14:30 (мск), источник: Газета.Ру
Трамп удалил блог со своего сайта, но так и не восстановился на Facebook
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Страница From the Desk of Donald J. Trump («Напрямую от Дональда Трампа») не вернется на его сайт, заявил CNBC помощник миллиардера Джейсон Миллер.
«Это было лишь дополнение к более широким усилиям, которые мы прилагаем и над которыми мы работаем», — сказал он.
После этого в соцсетях стали писать, что Трамп получил контроль над своими аккаунтами. Представитель Facebook Энди Стоун это опроверг.
«Ничего в статусе президента Трампа на нашей платформе не изменилось. Он отстранен на неопределенный срок», — написал он в Twitter.
В мае надзорный совет Facebook поддержал решение компании приостановить доступ политика к его учетным записям.
Трампа забанили в Twitter, Facebook и Instagram в январе 2021 года. Поводом послужил штурм здания парламента его сторонниками.