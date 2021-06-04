13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пленарное заседание ПМЭФ-2021 с участием Путина. Прямой эфир
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международного экономического форума в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа
3 июня 2021 года Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ. Глава государства заявил, что экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались.
ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня на площадке «Экспофорума». Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Мероприятие проводится в очном формате с использованием современных цифровых технологий. В 2020 году ПМЭФ был отменен