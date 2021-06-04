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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пленарное заседание ПМЭФ-2021 с участием Путина. Прямой эфир

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в четверг, что выступление Путина на 24-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) будет посвящено социально-экономическим вопросам, инвестиционной привлекательности страны.

«Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, он дает оценку этапу пройденному. То есть так или иначе мы услышим, что произошло за прошлый год, какие мы имеем последствия и как мы с ними справляемся», — цитирует «Коммерсант» заявление Дмитрия Пескова в эфире Первого канала.

3 июня 2021 года Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ. Глава государства заявил, что экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались.
Владимир Путин
президент РФ 

ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня на площадке «Экспофорума». Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Мероприятие проводится в очном формате с использованием современных цифровых технологий. В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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