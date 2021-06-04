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00:08 (мск), источник: Ведомости

Биньямин Нетаньяху теряет пост премьера Израиля

Один из лидеров израильской оппозиции — председатель центристской партии «Йеш Атид» Яир Лапид заявил о готовности сформировать правительство. «Я проинформировал президента государства Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции», — написал Лапид на своей странице в Twitter.

Источник: AFP 2021

Впервые за 12 лет в правительстве не будут представлены действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его партия «Ликуд». Соглашение о создании правительства помимо Лапида подписали лидер правой партии «Ямина», экс-министр обороны Нафтали Беннет и председатель арабской партии «Раам» Мансур Аббас. Фотография этого документа — первого в истории Израиля коалиционного договора с участием арабской партии — была опубликована в газете The Jerusalem Post. Всего в состав нового правительства войдут восемь партий самого разного толка. Кнессет (парламент Израиля) может утвердить его на следующей неделе.

Оппозиция планирует собрать правительство на ротационной основе. Первые два года обязанности премьер-министра будет исполнять лидер «Ямины» Беннет, потом его сменит Лапид.

При этом Аббас выдвинул требования для участия в коалиции. Как сообщает The Jerusalem Post, ранее арабский лидер вел долгие переговоры с Нетаньяху, который пообещал отменить штрафы на строения, возведенные арабами незаконно. К коалиции Аббас присоединился на условиях, что новое правительство также не станет взыскивать эти штрафы.

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С решением оппозиции сам Нетаньяху, бессменный премьер-министр Израиля с 2009 г., абсолютно не согласен. Выступая в кнессете, премьер-министр заявил, что правительство Беннета — Лапида, в составе которого оказались правые, левые, центристы и арабы, доведет страну до катастрофы.

Примечательно, что ранее Нетаньяху сам вел коалиционные переговоры с «Раам», но успехом они не увенчались, и собрать правительство действующему премьеру не удалось. Политический кризис в Израиле продолжается уже два года. За это время четыре раза проводились выборы в кнессет, но сформировать устойчивое правительство до последнего времени не получалось.

По словам руководителя отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрия Марьясиса, «эра Нетаньяху», скорее всего, подошла к концу. Шансов на формирование оппозиционного правительства много, и все идет к тому, что кнессет его одобрит. При этом само правительство Марьясис характеризует как «разрозненное и слабожизнеспособное».

«Стандартная каденция в Израиле — четыре года, но вряд ли новое правительство продержится хотя бы два года», — поясняет эксперт. При этом, отмечает он, Нетаньяху, как мастер политической интриги, еще может преподнести своим противникам несколько сюрпризов. Его партия «Ликуд» продолжит свою деятельность в оппозиции и вполне может рассчитывать на место в следующем правительстве.

Как считает Марьясис, не стоит ожидать от нового правительства значительных перемен как во внутренней, так и во внешней политике. «Арабская партия в правительстве — это существенное изменение, арабов, возможно, будут слушать сильнее. Но принципиальных изменений не будет», — пояснил эксперт. Многое зависит от того, насколько успешно партия «Раам» сможет доносить свою позицию до правительства. Для администрации президента США Джо Байдена экс-министр обороны Беннет на посту премьера будет «не менее жестким, чем Нетаньяху, а может, и более жестким».

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