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02:32 (мск), источник: РБК

Отец Протасевича заявил о запугивании его сына перед интервью госканалу

Дмитрий Протасевич уверен, что его сына вынудили признать вину в организации беспорядков: «Все, что говорит Роман, он говорит не сам». Ранее он заявил о намерении подать в суд на белорусские государственные СМИ.

Источник: Reuters

Отец арестованного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили признать вину по делу об организации массовых акций в интервью госканалу ОНТ.

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить», — заявил Дмитрий Протасевич «Дождю».

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По мнению Протасевича, его сына запугивали, пытали, оказывали психологическое насилие, могли шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка, гражданка России Софья Сапега. Ее вместе с экс-главредом Nexta сняли с рейса Ryanair 23 мая (пассажирский самолет летел из Афин в Вильнюс, но вынужденно сел в Минске из-за ложного сообщения о бомбе), задержали и арестовали. Оба находятся в СИЗО КГБ Белоруссии.

«Нашему сыну, мы уверены, нужно постоянное медицинское наблюдение, мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются», — заявил Дмитрий Протасевич, добавив, что к его сыну не пускают врачей.

Интервью с Романом Протасевичем вышло на канале ОНТ вечером 3 июня. Помимо признания вины, он рассказал о конфликте с командой Nexta, раскритиковал оппозицию и ее лидера Светлану Тихановскую, заявил, что уважает президента Александра Лукашенко и добавил, что «никогда больше не хочет лезть в политику».

За день до этого госканал опубликовал видео допроса Протасевича. В нем он утверждал, что его подставили. По словам бывшего главреда Nexta, о его полете в Вильнюс никто не знал, но как только он написал в чат своим соратникам, куда летит, произошла посадка самолета в Минске.

1 июня Дмитрий Протасевич заявил, что намерен подать в суд на государственные СМИ Белоруссии из-за дискредитации сына, которого «пытаются выставить экстремистом, террористом, обзывают».

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