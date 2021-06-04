Блинкен: Россия обязана прекратить кибератаки со своей территории

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», — сказал господин Блинкен в интервью CNN (цитата по сайту Госдепартамента).
Кибератака на IT-системы Colonial Pipeline произошла 7 мая, после этого компания временно приостановила все операции. Это привело к дефициту топлива на восточном побережье США и росту цен до максимума с ноября 2014 года.
Президент США Джо Байден говорил, что, по данным спецслужб, российские власти не причастны к атаке, при этом Россия «несет некоторую ответственность», так как совершившие атаку могут находиться на ее территории.