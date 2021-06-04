Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
03:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен: Россия обязана прекратить кибератаки со своей территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по его мнению, совершаются с ее территории. Он считает, что США при этом необходимо укрепить защиту от кибератак, а другие страны не должны укрывать преступные сообщества.

Источник: AP 2021

«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», — сказал господин Блинкен в интервью CNN (цитата по сайту Госдепартамента).

Кибератака на IT-системы Colonial Pipeline произошла 7 мая, после этого компания временно приостановила все операции. Это привело к дефициту топлива на восточном побережье США и росту цен до максимума с ноября 2014 года.

Президент США Джо Байден говорил, что, по данным спецслужб, российские власти не причастны к атаке, при этом Россия «несет некоторую ответственность», так как совершившие атаку могут находиться на ее территории.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему 60% страны хочет назад в СССР
Россия в течение месяца откажется от доллара
Российские хоккеисты уступили канадцам и остались без медалей ЧМ
Что означает и к чему приведет отказ России от долларов в ФНБ
Отец Протасевича заявил о запугивании сына
Биньямин Нетаньяху теряет пост премьера Израиля
Вайкуле раскритиковала песни «Ласкового мая» и современных групп
Рыбаки из Йемена нашли в теле кашалота амбру стоимостью $1,5 млн
Вулкан Этна выбросил в воздух фонтаны лавы высотой до 400 метров
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Авто
«Форд» нашел 108-летний клад на месте стройки офисов Сообщение от двух мужчин оказалось датировано 1913 годом
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Вся страна обсуждает то, что творилось на юбилее
Леди
Валерия и ее молодая невестка выглядят как сестры Звездная родственницы отлично ладят
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
В недовольных депутатом от КПРФ жителей бросили гранату
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Мнение россиян важно для будущего страны. Пройди опрос
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь