10:58 (мск), источник: Life.ru
В США впервые назвали сумму ущерба от штурма Капитолия
Часть этих денег будет взыскана с участников беспорядков. Одним придётся заплатить по 500 долларов, другим больше.
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Прокуратура США впервые озвучила сумму ущерба, нанесённого Капитолию январским штурмом сторонников Дональда Трампа, — полтора миллиона долларов, сообщает газета The Washington Post. Издание ссылается на данные, указанные в рамках одного из судебных дел участников беспорядков — 38-летнего Пола Ходжкинса. В
«Ваш клиент признаёт, что в результате беспорядков, произошедших 6 января 2021 года, по состоянию на 17 мая 2021 года Капитолию Соединённых Штатов был нанесён ущерб приблизительно на 1 495 326,55 доллара США», — говорится в письме помощника прокурора США Моны Седки.
Обвинение планирует взыскать по 500 долларов с тех, кого признают виновными в совершении менее тяжких правонарушений, и по две тысячи долларов с тех, кто проходит по более серьёзной статье. Издание подчёркивает, что принцип расчёта этой суммы не до конца ясен. Власти сообщают, что были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность, в том числе разбито золотое зеркало XIX века.
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.