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12:10 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно новому закону претендовать на выборные должности учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации, а сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, — в течение трех лет.

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Также документ устанавливает критерии для определения причастности. Под ней понимается непосредственная реализация целей и форм деятельности, из-за которых организация и была признана экстремистской или террористической. Кроме того, причастными к таким организациям считаются и те граждане, которые выражали поддержку деятельности организаций или ее отдельным мероприятиям, в том числе выражали ее в своих высказываниях онлайн.

Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространяется на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

На уже состоявшиеся выборы новые нормы не распространяются.

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