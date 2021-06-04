Путин: я плевать хотел, что меня заблокируют в интернете

«Известные события в начале года, когда протестующие зашли в Конгресс. Хорошо это или плохо… Наверное, ничего хорошего в этом нет, но это же не просто грабители и погромщики. Люди пришли с политическими требованиями», — сказал Путин во время пленарного заседания форума.
После этого модератор предположил, что страницы сайта Kremlin.ru могут заблокировать в соцсетях.
«Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует. Для меня важно другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь», — ответил Путин.
В январе сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Они хотели сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек. Нападение на Капитолий стало поводом ко второму объявлению импичмента Дональду Трампу, но Сенат оправдал его.