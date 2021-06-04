Псаки исключила уступки Байдена на предстоящей встрече с Путиным

«Он (президент США Джо Байден. — Ред.) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече — публично или c глазу на глаз», — сказала Псаки на брифинге, который транслирует портал c-span.org.
При этом она уточнила, что в конечном счете приоритет Вашингтона заключается в движении в «направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией». Псаки напомнила, что, согласно мнению США, у РФ с Соединенными Штатами есть области, где государствам можно сотрудничать. Так, она указала на продление СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что диалог между странами необходим даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях российской и американской сторон. Псаки также рассказала, что Байден после встречи с Путиным будет готов ответить на вопросы журналистов.
«Я, конечно, могу заверить, что он будет на связи и поговорит со всеми вами. Я пока не знаю, каким будет формат. Он будет отвечать на вопросы», — подчеркнула представитель Белого дома.
На вопрос о том, планируется ли пресс-конференция, на которой выступят и Байден, и Путин, Псаки ответила: «В данный момент я не знаю, каким будет формат».
«Я, конечно, надеюсь, что мои российские коллеги сделают так, что президент Путин также будет доступен для всех вас», — заключила она.
Ранее в этот день старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин сообщил, что Вашингтон не усматривает на текущем этапе больших возможностей для налаживания конструктивного взаимодействия с Москвой.
Он также отметил, что Джо Байден обменяется с Владимиром Путиным на встрече в Женеве в том числе оценками угроз, мнениями о перспективах дальнейшего разоружения.
Грин подчеркнул, что американский лидер подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом будет затронута тема Белоруссии.
В свою очередь, президент РФ в тот же день также отметил, что планирует обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, разоружение, экологию и пандемию COVID-19, а также конфликты в горячих точках. По словам Путина, Москва и Вашингтон должны найти пути урегулирования двусторонних отношений, которые находятся на чрезвычайно низком уровне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 4 июня, что в Кремле не ожидают существенного улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном после саммита Путина и Байдена. Он напомнил, что отношения между странами находятся в кризисе.
Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.
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