Зеленский: вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум

Господин Зеленский сообщил, что главным вопросом заседания был закон об олигархах. «Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента относительно этого закона, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним», — заявил президент Украины.
Он отметил, что этот законопроект — только первый шаг. По словам Владимира Зеленского, «это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию».
Ранее президент Украины внес в Верховную раду проект закона, направленный на предотвращение исходящих от олигархов угроз. В мае господин Зеленский анонсировал создание реестра олигархов. Бизнесменов будут оценивать по трем критериям: сотрудничество с депутатами и чиновниками, сумма активов и связи с медиа. По словам Владимира Зеленского, предприниматели, которые попадут в особый список, рискуют потерять часть зарубежного капитала.