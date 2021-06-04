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23:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум. Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: AP 2021

Господин Зеленский сообщил, что главным вопросом заседания был закон об олигархах. «Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента относительно этого закона, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним», — заявил президент Украины.

Он отметил, что этот законопроект — только первый шаг. По словам Владимира Зеленского, «это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию».

Ранее президент Украины внес в Верховную раду проект закона, направленный на предотвращение исходящих от олигархов угроз. В мае господин Зеленский анонсировал создание реестра олигархов. Бизнесменов будут оценивать по трем критериям: сотрудничество с депутатами и чиновниками, сумма активов и связи с медиа. По словам Владимира Зеленского, предприниматели, которые попадут в особый список, рискуют потерять часть зарубежного капитала.

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