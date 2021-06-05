12:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал о
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«Они [западные страны] такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще
Как отметил миллиардер, Россия в представлении западных стран является изгоем, однако в реальности это совсем не так.
«Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем», — пояснил Дерипаска.
По его словам, российские граждане имеют свои взгляды и перепрыгнуть через них нельзя.
В мае Олег Дерипаска прокомментировал информацию о том, что он может быть назначен на должность