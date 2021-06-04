4 июня, источник: Коммерсантъ
Путин отметил заинтересованность Москвы и Токио в мирном договоре
Заключение мирного договора между Россией и Японией находится в числе стратегических интересов для обеих стран, сказал президент России Владимир Путин.
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Он сказал, что считает нужным продолжать диалог в этом направлении, но с учетом поправок в Конституцию, которые запрещают отчуждение российских территорий.
«Мы готовы продолжать эти консультации (с Японией о добрососедских отношениях. — “Ъ”), учитывая современные реалии, исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», — сказал господин Путин во время беседы с руководителями информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; цитата по «Интерфаксу»).
Россия в ходе переговоров должна учитывать принятые поправки в Конституцию, сказал господин Путин. «Но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору», — сказал он. Президент заявил, что позиция Японии по вопросу передачи островов Курильской гряды менялась, «начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах (Шикотан и Хабомаи. — “Ъ”)». Россия и СССР, по словам Владимира Путина, никогда не соглашались с передачей Японии четырех островов.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. По итогам Второй мировой войны в состав СССР вошли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. В
Ранее Владимир Путин сообщил в ходе ПМЭФ, что не ожидает прорывов в