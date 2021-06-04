Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 июняОткрытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
4 июня, источник: Коммерсантъ

Путин отметил заинтересованность Москвы и Токио в мирном договоре

Заключение мирного договора между Россией и Японией находится в числе стратегических интересов для обеих стран, сказал президент России Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он сказал, что считает нужным продолжать диалог в этом направлении, но с учетом поправок в Конституцию, которые запрещают отчуждение российских территорий.

Читайте также
«Демократические резиновые пули» и должна ли Москва «всех кормить». Ответы Путина на ПМЭФ

«Мы готовы продолжать эти консультации (с Японией о добрососедских отношениях. — “Ъ”), учитывая современные реалии, исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», — сказал господин Путин во время беседы с руководителями информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; цитата по «Интерфаксу»).

Россия в ходе переговоров должна учитывать принятые поправки в Конституцию, сказал господин Путин. «Но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору», — сказал он. Президент заявил, что позиция Японии по вопросу передачи островов Курильской гряды менялась, «начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах (Шикотан и Хабомаи. — “Ъ”)». Россия и СССР, по словам Владимира Путина, никогда не соглашались с передачей Японии четырех островов.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. По итогам Второй мировой войны в состав СССР вошли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Япония оспаривает принадлежность всех отчужденных России островов.

Ранее Владимир Путин сообщил в ходе ПМЭФ, что не ожидает прорывов в российско-американских отношениях в свете предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. При этом он отметил, что господин Байден — «очень опытный человек», и выразил надежду на позитивный ход саммита.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему 60% страны хочет назад в СССР
Россия в течение месяца откажется от доллара
Псаки исключила уступки Байдена на предстоящей встрече с Путиным
Бастрыкин освободил полицейского, застрелившего задержанного
У матери под Новосибирском изъяли семерых детей
Индия заказала 300 млн доз несертифицированной вакцины от COVID
Зеленский: судьбу украинских олигархов решит референдум
Под Петербургом исчезло военное укрытие весом 72 тонны
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля
Авто
Автомобильный рынок вырос на 134% в мае Эксперты прогнозируют сокращение предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1040
Картинки 801
Забавные картинки 577
Несовершеннолетний подросток и секс 473
Леди
Валерия и ее молодая невестка выглядят как сестры Звездная родственницы отлично ладят
Дом
5 интерьеров со спальней на антресоли
10 способов уменьшить количество пыли дома
8 дел в саду, которые надо закончить до середины лета
Топ-3 кофеварки с AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь