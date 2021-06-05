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05:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп назвал интересной идею избраться в Конгресс США и стать спикером

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что считает интересной возможность избраться в Палату представителей США в 2022 году и впоследствии стать спикером нижней палаты Конгресса.

Источник: Reuters

«Это интересно… Да, знаешь, это интересно», — сказал господин Трамп в ответ на предложение, оглашенное радиоведущим Уэйном Аллином Рутом в эфире собственного шоу (цитата по Newsweek).

Господин Рут в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что хотел бы видеть того в качестве спикера Палаты представителей. «Кресло в Палате представителей от Флориды. Победи по-крупному. Приведи нас к победе подавляющим большинством голосов. Захвати палату с перевесом в 50 мест. А потом ты станешь спикером палаты, начнешь импичмент Байдену (действующему президенту США. — “Ъ”) и начнешь уголовные расследования против Байдена», — сказал ведущий.

Ранее Дональд Трамп подтверждал, что намерен оставаться в политике, и допускал свое участие в президентских выборах 2024 года. Накануне Facebook, заблокировавший аккаунт господина Трампа в связи с нападением его сторонников на здание Капитолия США, уточнил, что блокировка может быть снята после января 2023 года. Таким образом, он не сможет пользоваться Facebook и Instagram во время промежуточных выборов 2022 года, но имеет шанс восстановиться к выборам президента США.

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