Путин заявил, что США повторят судьбу СССР из-за своих имперских амбиций

«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», — сообщил Путин.
«Я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями», — добавил глава государства.
По мнению «империй» вроде США, сообщил Путин, такие действия приведут к «решению проблем», однако на самом деле все происходит ровно наоборот.
«Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И США уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — отметил он.
Глава государства также ответил на вопрос по поводу закона об иноагентах, подчеркнув, что Россия лишь ввела те же правила, что действуют в США, только на более «мягких условиях». Он добавил, что не понимает, почему никто в этом плане не критикует Вашингтон.
«Это мы разве придумали закон об иностранных агентах? Это придумали США — много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий», — сказал он.
Также Путин высказался по поводу оппозиции. По его словам, в России представители внесистемной оппозиции работают открыто, но в любом случае люди, занимающиеся политической деятельностью, должны делать это в соответствии с действующим законом.
«Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества. И предоставьте, пожалуйста, нам право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни», — сказал Путин.
Он привел в пример суд над фигурантами дела о штурме Капитолия.
«Им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего. Почему вас интересует только наша внесистемная оппозиция?» — обратился к иностранным журналистам российский президент.
Путин также упрекнул США в ухудшении отношений, подчеркнув, что не Россия первой ввела санкции. По его мнению, ограничения вводят только потому, что «мы существуем».
«Но с этим придется смириться — Россия есть, была и будет», — заявил Путин.
Ранее президент России рассказал, что собирается обсудить в Женеве с американским коллегой Джозефом Байденом урегулирование острых региональных конфликтов, а также борьбу с терроризмом, Украину, Белоруссию, Сирию, пандемию, нефтяной рынок, киберсотрудничество, оружейный и фармакологический рынки.
Путин назвал Байден очень опытным человеком, взвешенным и аккуратным. В то же время российский лидер подчеркнул, что не ждет прорывов от встречи, но сам факт саммита уже является хорошим знаком. Он добавил, что в Кремле очень ждут эту встречу.
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