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13:47 (мск), источник: РБК

Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

Регулировать цены на социально значимые продукты в России можно по примеру США и Канады, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом он заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о создании интервенционных фондов для продовольствия.

Источник: РИА "Новости"

Решения по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло, которые правительство принимало в конце 2020 года, правильные, но если долго использовать эти меры, это может дать другой эффект — «производители могут терять интерес к тому, чтобы производить в тех количествах, в которых они могут», отмечает Данкверт.

Для снижения цен нужно увеличивать производства, поэтому нужно определиться с системными мерами поддержки, считает Данкверт: «Либо мы поддерживаем те слои населения, которые требуют поддержки, либо мы поддерживаем производителей».
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«Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства. По социально значимым продуктам вполне можно использовать и американские методы, когда они держат, потом выбрасывают определенные виды продукции», — заявил Данкверт.

Речь идет о создании интервенционных фондов для социально значимых продуктов по аналогии с интервенционным фондом для зерна, который уже действует в России.

Механизм зерновых интервенций государство применяет с 2001 года, он нужен для стабилизации внутренних цен на зерно. Когда зерно дешевеет, государственный агент — Объединенная зерновая компания — закупает его в интервенционный фонд, чтобы повысить цены. А когда цены растут слишком сильно, государство проводит товарные интервенции, то есть продает зерно из интервенционного фонда.

Предельные цены для каждого региона устанавливает Минсельхоз. Последний раз в интервенционный фонд закупалось зерно урожая 2016 года. В 2022 году Минсельхоз планирует возобновить зерновые интервенции на два года.
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О том, что правительство прорабатывает вопрос о возврате к интервенциям для регулирования цен на ряд товаров, чтобы предупредить риски роста цен, говорил в апреле и первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Государство везде влияет на рынок: и в США, и в Канаде, и любой стране ЕС, указывает Данкверт — «либо техническими методами, когда просто не допускают на свой рынок, либо балансируют поддержкой». В начале 2000-х, когда государство выбирало, как регулировать рынок и предлагало создать интервенционный фонд зерна, «мы говорили, что обязательно к этому нужно добавить сухое молоко, масло, сыр», подчеркивает руководитель Россельхознадзора.

«Герман Оскарович (Греф, на тот момент министр экономического развития и торговли. — РБК) говорил: “Не надо регулировать, это рынок”. А мы говорили, что нет таких примеров, когда государство не оказывает влияния на рынок».

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