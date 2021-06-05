Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

Решения по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло, которые правительство принимало в конце 2020 года, правильные, но если долго использовать эти меры, это может дать другой эффект — «производители могут терять интерес к тому, чтобы производить в тех количествах, в которых они могут», отмечает Данкверт.
Для снижения цен нужно увеличивать производства, поэтому нужно определиться с системными мерами поддержки, считает Данкверт: «Либо мы поддерживаем те слои населения, которые требуют поддержки, либо мы поддерживаем производителей».
«Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства. По социально значимым продуктам вполне можно использовать и американские методы, когда они держат, потом выбрасывают определенные виды продукции», — заявил Данкверт.
Речь идет о создании интервенционных фондов для социально значимых продуктов по аналогии с интервенционным фондом для зерна, который уже действует в России.
Механизм зерновых интервенций государство применяет с 2001 года, он нужен для стабилизации внутренних цен на зерно. Когда зерно дешевеет, государственный агент — Объединенная зерновая компания — закупает его в интервенционный фонд, чтобы повысить цены. А когда цены растут слишком сильно, государство проводит товарные интервенции, то есть продает зерно из интервенционного фонда.
О том, что правительство прорабатывает вопрос о возврате к интервенциям для регулирования цен на ряд товаров, чтобы предупредить риски роста цен, говорил в апреле и первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Государство везде влияет на рынок: и в США, и в Канаде, и любой стране ЕС, указывает Данкверт — «либо техническими методами, когда просто не допускают на свой рынок, либо балансируют поддержкой». В начале 2000-х, когда государство выбирало, как регулировать рынок и предлагало создать интервенционный фонд зерна, «мы говорили, что обязательно к этому нужно добавить сухое молоко, масло, сыр», подчеркивает руководитель Россельхознадзора.
«Герман Оскарович (Греф, на тот момент министр экономического развития и торговли. — РБК) говорил: “Не надо регулировать, это рынок”. А мы говорили, что нет таких примеров, когда государство не оказывает влияния на рынок».