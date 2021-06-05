Кудрин заявил, что доллар продолжит функционировать в РФ после изменений в структуре ФНБ

16:33 (мск), источник: ТАСС
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«Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — сказал он.
В ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств ФНБ, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня, а также появится возможность размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в том числе в золоте.
Сейчас доллар и евро занимают по 35% в ФНБ, юань — 15%, фунт стерлингов — 10%, иены — 5%. В результате изменений доля евро вырастет до 40%, юаня — до 30%, доля фунта снизится до 5%, а иены — останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и