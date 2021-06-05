Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин ожидает «революцию» в здравоохранении в течение 10−15 лет

Роль российского здравоохранения в ближайшие годы сильно повысится, считает помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его словам, в течение 10−15 лет в этой сфере произойдет «серьезная революция».

Источник: РИА "Новости"

В частности, господин Орешкин ожидает «технологической революции», которая способствует изменению бизнес-процессов, «приводящих к экосистемной модели в здравоохранении».

Читайте также
Эксперт назвала россиянам назначаемые для «развода на деньги» анализы

«Нужно понимать, что это (здравоохранение.— “Ъ”) очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будет расти кардинально в ближайшие годы», — заявил помощник президента на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что в ближайшие годы Россия намерена «существенно нарастить вложения» в ряд проектов, в том числе в сфере высоких технологий и здравоохранения.

В декабре 2020-го правительство одобрило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Он состоит из шести разделов и охватывает основные аспекты функционирования не только сферы медицинской помощи, но и смежных с ней отраслей — таких, как фармацевтика.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему должна быть «зеленая партия», если в стране вообще партий нет?
Россия в течение месяца откажется от доллара
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России
Многократный чемпион СССР по баскетболу умер от коронавируса
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
Под Петербургом исчезло военное укрытие весом 72 тонны
В ФХР прояснили судьбу главного тренера сборной России
Дружелюбный тюлень позагорал вместе с туристом (видео)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
24-летняя невеста внезапно облысела за два месяца Она долго не могла понять, что с ней.
Hi-Tech
Почему нельзя сидеть на стиральной машине Причины, по которым нельзя садиться на стиральную машину во время стирки
Горячие темы на Авто
Татулова "сделала" Петербургский экономический форум 329
Лето,отдых,море,пляж 186
Проверим вашу внимательность. 133
Вы бы сильно удивились? 138
Кино
От Брыльски до Дапкунайте: 9 актрис-иностранок в нашем кино В выборе актрисы на главную роль мелочей не бывает, поэтому поиски порой заводят режиссеров очень далеко — даже за пределы страны. Вспоминаем самых известных приглашенных звезд советского и российского кино
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Боюсь ехать в отпуск 435
Семья, огород, алкоголь 165
Конфеты 112
Отношения взрослых 97
Леди
От джинсы до баски: 3 пары шортов, которые не надо носить От каких моделей стилисты предлагают отказаться
Дом
5 интерьеров со спальней на антресоли
10 способов уменьшить количество пыли дома
8 дел в саду, которые надо закончить до середины лета
Топ-3 кофеварки с AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь