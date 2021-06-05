Орешкин ожидает «революцию» в здравоохранении в течение 10−15 лет

В частности, господин Орешкин ожидает «технологической революции», которая способствует изменению бизнес-процессов, «приводящих к экосистемной модели в здравоохранении».
«Нужно понимать, что это (здравоохранение.— “Ъ”) очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будет расти кардинально в ближайшие годы», — заявил помощник президента на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»).
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что в ближайшие годы Россия намерена «существенно нарастить вложения» в ряд проектов, в том числе в сфере высоких технологий и здравоохранения.
В декабре 2020-го правительство одобрило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Он состоит из шести разделов и охватывает основные аспекты функционирования не только сферы медицинской помощи, но и смежных с ней отраслей — таких, как фармацевтика.