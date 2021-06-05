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20:26 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕС

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Комплекс ответных санкций со стороны Белоруссии в отношении Евросоюза готов, при этом Минск рассчитывает, что Запад не будет вводить новых мер в отношении республики. Об этом в субботу в интервью телеканалу «Беларусь-1» сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Источник: Reuters

«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», — сообщил Головченко.

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Ущерб от санкций

Головченко заявил, что ущерб белорусской экономике от санкций со стороны западных стран может составить 2,9% ВВП.

«Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляют порядка 1,7 процентных пункта ВВП, торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Вместе если взять торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составляет 2,9% ВВП», — сказал Головченко.

Как подчеркнул премьер, Белоруссия будет вынуждена «уходить от западных товаров» и готова «переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед». По его словам, Запад может потерять белорусский рынок, который «не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС — это миллиарды в год».

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