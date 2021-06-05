22:09 (мск), источник: РБК
Белоусов заявил о потраченных на поддержку экономики в кризис 4 трлн рублей
Первый
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«Я им честно сказал: вы устроили
При этом больше займов государство брать не планирует. «Сейчас государственный внешний долг меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП. Это очень мало. Нам все говорят: заимствуйте больше. Не будем», — пояснил первый
Он также добавил, что восстановление российской экономики опережает прогнозируемые показатели примерно на два месяца.
Спор Белоусова и владельцев металлургических предприятий начался в конце мая, после того, как в интервью РБК первый
«Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — сказал Белоусов.
Владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что вместо того, чтобы лечить болезнь госстроек, предлагается «придумать механизм, как забрать доходы или, новинка, “сверхдоходы” от коронавирусного года». Помимо этого, он упрекнул власти в плохом планировании.
Позже Белоусов уточнил свои слова и пояснил, что задачи отобрать деньги у металлургов нет. «Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — сказал Белоусов.
Владелец «Норникеля» Владимир Потанин назвал обсуждаемые варианты налогового изъятия части доходов у металлургических компаний «тупиковыми направлениями». Он предупредил, что, например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы только снизит конкурентоспособность российских компаний по отношению к иностранным. К такому же результату приведет повышение ставок НДПИ или любого другого налога, считает Потанин.
Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, попросил металлургов «не обижаться» на слова Белоусова, отметив, что последний «в таком запале дискуссионном высказался, может быть, резковато». Вместе с тем глава государства назвал очевидным, что в связи с изменением мировых цен металлурги начали получать сверхдоходы за счет экспорта и хотят получать такие же доходы за поставки внутри страны.
Путин заявил, что «понять их можно», но подобное вызывает перекосы в экономике, а повышение цен на металл ведет к разрушению сложившихся ранее производственных цепочек во многих отраслях. Исправлять ситуацию, по его мнению, нужно, например, за счет перехода к долгосрочным контрактам на поставку для нужд строительства или оборонной отрасли.