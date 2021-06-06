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6 июня, источник: ТАСС

Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с РФ, а заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с ней в тех сферах, где две страны могут совместно работать. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье главы американской администрации Джо Байдена в газете The Washington Post.

Источник: AP 2021

«В ходе моего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я был откровенен. США не ищут конфликта с Россией, — подчеркнул Байден. — Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений там, где мы можем работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». «Поэтому я действовал немедленно, чтобы продлить на пять лет новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и укрепить безопасность США и мира», — сказал он.

Ответ США

При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты не будут колебаться с ответом, если Россия своими будущими действиями нанесет ущерб Вашингтону.

«Когда я встречусь с Владимиром Путиным, это произойдет после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе, с кем мы возобновили связи и цель», — отмечается в публикации.

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«Мы сделали так, что [для России] наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. Президент [Владимир] Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия, — сказал Байден. — Когда мы встретимся [в Женеве], я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека».

«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», — утверждал он.

«Мы сделали так, что [для России] наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. Президент [Владимир] Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия, — сказал Байден. — Когда мы встретимся [в Женеве], я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека».

Как сообщали ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По данным пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

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