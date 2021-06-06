Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

«В ходе моего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я был откровенен. США не ищут конфликта с Россией, — подчеркнул Байден. — Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений там, где мы можем работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». «Поэтому я действовал немедленно, чтобы продлить на пять лет новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и укрепить безопасность США и мира», — сказал он.
При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты не будут колебаться с ответом, если Россия своими будущими действиями нанесет ущерб Вашингтону.
«Когда я встречусь с Владимиром Путиным, это произойдет после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе, с кем мы возобновили связи и цель», — отмечается в публикации.
«Мы сделали так, что [для России] наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. Президент [Владимир] Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия, — сказал Байден. — Когда мы встретимся [в Женеве], я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека».
«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», — утверждал он.
«Мы сделали так, что [для России] наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. Президент [Владимир] Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия, — сказал Байден. — Когда мы встретимся [в Женеве], я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека».
Как сообщали ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По данным пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.