Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока — 2»

6 июня, источник: РБК
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Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике нынешнего президента Джо Байдена за то, что он и его администрация перестали препятствовать строительству российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом он завил на съезде республиканцев Северной Каролины, трансляцию выступления вел The Sun.
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Республиканец также отметил, что, хотя «никто не был так суров с Россией, как он», у него были «очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным».
25 мая Байден заявил, что новые санкции против трубопровода будут контрпродуктивны для отношений США и Европы, так как «Северный поток-2» почти достроили.
4 июня Путин объявил, что укладка первой нитки «Северного потока-2» завершена. Вторую нитку газопровода можно будет достроить за 40 дней, примерно к августу со скоростью 1,1 морская миля в сутки, рассказал РБК источник в «Газпроме». По его словам, санкции против судов не помешают, а средства на работы есть.
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«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство затормозилось
Анастасия Батманова