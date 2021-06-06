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6 июня, источник: РБК

Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока — 2»

Экс-президент отметил, что Байден отказался от строительства американского трубопровода, «но одобрил строительство российского». Ранее Байден заявил, что новые санкции против «Северного потока-2» будут контрпродуктивны.

Источник: AP 2021

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике нынешнего президента Джо Байдена за то, что он и его администрация перестали препятствовать строительству российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом он завил на съезде республиканцев Северной Каролины, трансляцию выступления вел The Sun.

«Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тыс. рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского», — сказал Трамп.

Республиканец также отметил, что, хотя «никто не был так суров с Россией, как он», у него были «очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным».

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25 мая Байден заявил, что новые санкции против трубопровода будут контрпродуктивны для отношений США и Европы, так как «Северный поток-2» почти достроили.

4 июня Путин объявил, что укладка первой нитки «Северного потока-2» завершена. Вторую нитку газопровода можно будет достроить за 40 дней, примерно к августу со скоростью 1,1 морская миля в сутки, рассказал РБК источник в «Газпроме». По его словам, санкции против судов не помешают, а средства на работы есть.

До окончания строительства «Северного потока-2» осталось проложить около 100 км, сообщил 3 июня вице-премьер Александр Новак. Работы планируется завершить в этом году, указывал он.

«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство затормозилось из-за санкций со стороны США. Германия выступает против американских санкций, считая политику США вмешательством во внутренние дела страны. В Москве указывали, что газопровод — коммерческий проект и не имеет отношения к политике.

Анастасия Батманова

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