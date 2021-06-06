Генсек НАТО выразил обеспокоенность сотрудничеством России с Белоруссией и Китаем

«Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы», — сказал Столтенберг изданию Welt am Sonntag. Он отметил, что в прошлом Россия «нарушала целостность Украины, Грузии и Молдавии».
«Я не хочу слишком много спекулировать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии. Конечно, мы готовы в чрезвычайной ситуации защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы», — добавил генсек НАТО.
Столтенберг также заявил, что НАТО отмечает активное сотрудничество России и Китая «как в политическом, так и в военном плане». Он считает, что это представляет серьезный вызов. «Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета», — сказал он.
НАТО в конце мая решительно осудило экстренную посадку в Минске пассажирского самолета Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После этого инцидента президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.