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6 июня, источник: Коммерсантъ

Генсек НАТО выразил обеспокоенность сотрудничеством России с Белоруссией и Китаем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о серьезной обеспокоенности тесным сотрудничеством России и Белоруссии в последние месяцы. По его словам, альянс готов при угрозе от Москвы или Минска защитить союзников. Также Столтенберг выразил обеспокоенность сотрудничеством России и Китая.

Источник: AP 2021

«Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы», — сказал Столтенберг изданию Welt am Sonntag. Он отметил, что в прошлом Россия «нарушала целостность Украины, Грузии и Молдавии».

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«Я не хочу слишком много спекулировать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии. Конечно, мы готовы в чрезвычайной ситуации защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы», — добавил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что НАТО отмечает активное сотрудничество России и Китая «как в политическом, так и в военном плане». Он считает, что это представляет серьезный вызов. «Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета», — сказал он.

НАТО в конце мая решительно осудило экстренную посадку в Минске пассажирского самолета Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После этого инцидента президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

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