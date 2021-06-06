Кравцов рассказал об отношении Минпросвещения к ЕГЭ

У Минпросвещения сейчас нет планов по замене ЕГЭ другим способом итоговой проверки знаний школьников. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Каких-то планов и предложений по замене или отмене экзамена нет. ЕГЭ — это экзамен, который проводится по окончании школы и который дает возможность школьникам поступить в вуз, вне зависимости от места проживания, выбрать соответствующее количество предметов.
Однако, по его словам, Минпросвещения всегда готово рассмотреть и обсудить альтернативные механизмы оценки знаний выпускников — главное, чтобы эти способы были объективными и независимыми.
По словам Кравцова, в ближайшие годы не планируется и изменять формат ЕГЭ, например, проводить его в компьютерной форме, как в этом году было с информатикой. Минпросвещения также не собирается вводить новый обязательный предмет для сдачи после 11 класса.
«К вопросу введения обязательных ЕГЭ нужно очень аккуратно подходить и проводить обсуждения и с директорами, и с учительским сообществом», — пояснил Кравцов.
В этом году из-за пандемии коронавируса проведение выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников упростили. Те, кто не планирует поступать в вузы, могли сдавать вместо обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике государственный выпускной экзамен (ГВЭ). По нему можно было получить аттестат зрелости.
Кроме того, Рособрнадзор увеличил время, в течение которого выпускники могут выбрать, в какой именно форме будут сдавать выпускные экзамены. В марте глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что к 2030 году в связи с цифровизацией общества и образовательных процессов ЕГЭ изменится, но не будет отменен полностью.
В начале 2021 года Минпросвещения не стало вносить иностранный язык в список обязательных ЕГЭ, оставив там только русский язык и математику. Сделать иностранный язык обязательными изначально планировали к 2022 году, против выступал Национальный родительский комитет. В Рособрнадзоре объяснили решение неравенством в зависимости от места обучения детей: в больших городах не только высокий уровень преподавания, но и есть практика применения. В отдаленных регионах и селах такого почти нет.