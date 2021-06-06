В МВД назвали случаи для использования инспекторами автомобилей граждан

В документе говорится, что инспектор при необходимости использовать гражданский автомобиль должен сообщить об этом его водителю. В то же время за рулем может остаться и сам гражданский автолюбитель, если нет веских причин для отстранения его от вождения.
«Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции», — говорится в проекте приказа.
Преследовать нарушителей можно только на патрульной машине с включенными маячками и сиреной. В документе также сообщается, что в некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут использовать гражданские грузовики в качестве препятствия для нарушителя. Это допускается, если водитель не подчиняется требованиям инспектора остановиться и создает реальную опасность для жизни и здоровья других людей.
В феврале 2019 года на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области сотрудники ГИБДД создали живой щит из автомобилей граждан, чтобы остановить нарушителя, который отказался останавливаться и вел себя опасно на дороге.
Тогда водитель сначала притормозил перед выставленными перед ним гражданскими машинами, но потом снова начал движение, в результате чего оказались повреждены четыре автомобиля. После этого случая руководство МВД направило во Владимирскую область комиссию, чтобы проверить действия сотрудников ГИБДД.