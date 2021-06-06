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6 июня, источник: РБК

В МВД назвали случаи для использования инспекторами автомобилей граждан

Сотрудники ГИБДД могут использовать гражданские машины для служебных целей, если они не связаны с преследованием нарушителя или преступника. Об этом говорится в проекте приказа МВД, регламентирующего порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Изымать гражданские машины для преследования нарушителей будет нельзя. Для выставления живых щитов, чтобы остановить нарушителя, допустят использование только грузовиков.

Источник: РИА "Новости"

В документе говорится, что инспектор при необходимости использовать гражданский автомобиль должен сообщить об этом его водителю. В то же время за рулем может остаться и сам гражданский автолюбитель, если нет веских причин для отстранения его от вождения.

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«Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции», — говорится в проекте приказа.

Преследовать нарушителей можно только на патрульной машине с включенными маячками и сиреной. В документе также сообщается, что в некоторых случаях сотрудники ГИБДД могут использовать гражданские грузовики в качестве препятствия для нарушителя. Это допускается, если водитель не подчиняется требованиям инспектора остановиться и создает реальную опасность для жизни и здоровья других людей.

В феврале 2019 года на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области сотрудники ГИБДД создали живой щит из автомобилей граждан, чтобы остановить нарушителя, который отказался останавливаться и вел себя опасно на дороге.

Тогда водитель сначала притормозил перед выставленными перед ним гражданскими машинами, но потом снова начал движение, в результате чего оказались повреждены четыре автомобиля. После этого случая руководство МВД направило во Владимирскую область комиссию, чтобы проверить действия сотрудников ГИБДД.

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