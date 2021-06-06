6 июня, источник: Известия
Россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестов и виз
Российские туристы уже могут посещать Черногорию без предъявления результатов
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«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — сказал он в интервью ТАСС, опубликованном в воскресенье, 6 июня.
Черногория открыла свои границы для россиян в марте. Речь шла о тех гражданах России, у которых есть сертификат о вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V».
20 апреля министр финансов страны Милойко Спаич заявлял, что Черногория снимет для российских туристов все ограничения, включая необходимость проходить
При этом 21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран, в том числе и в Черногорию. Однако это не означает начала возобновления авиасообщения между странами.
15 мая в Черногории сообщили о готовности принимать туристов со следующей недели. Уточнялось, что туристы в Черногории с 13 мая могут бесплатно сделать
По данным международного статистического бюро Worldometer, в Черногории на сегодняшний день с начала распространения коронавируса зарегистрировано 99 791 случай инфекции, скончались 1591 человек, выздоровели 97 533 пациента.