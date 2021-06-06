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6 июня, источник: Известия

Россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестов и виз

Российские туристы уже могут посещать Черногорию без предъявления результатов ПЦР-тестов на наличие коронавируса и без визы. Об этом заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — сказал он в интервью ТАСС, опубликованном в воскресенье, 6 июня.

Министр выразил надежду на то, что авиасообщение с Россией будут восстановлено в ближайшее время.

Черногория открыла свои границы для россиян в марте. Речь шла о тех гражданах России, у которых есть сертификат о вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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20 апреля министр финансов страны Милойко Спаич заявлял, что Черногория снимет для российских туристов все ограничения, включая необходимость проходить ПЦР-тестирование. Такие же условия распространяются на путешественников из Украины, Белоруссии и Северной Македонии.

При этом 21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран, в том числе и в Черногорию. Однако это не означает начала возобновления авиасообщения между странами.

15 мая в Черногории сообщили о готовности принимать туристов со следующей недели. Уточнялось, что туристы в Черногории с 13 мая могут бесплатно сделать ПЦР-тесты на коронавирус, если их страна требует этого по возвращении.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Черногории на сегодняшний день с начала распространения коронавируса зарегистрировано 99 791 случай инфекции, скончались 1591 человек, выздоровели 97 533 пациента.

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