Чижов заявил о готовности РФ к создаваемым Западом проблемам с «СП-2»

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в воскресенье вице-премьер РФ Алексей Новак заявил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца года, после чего газопровод будет введен в эксплуатацию.
Накануне глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов сообщил, что США стремятся не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Как подчеркнул депутат, Штаты подключат для реализации своей цели международные и экологические организации, структуры Евросоюза и ряд стран, включая прибалтийские государства, Украину и Польшу.
В тот же день президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, для начала заполнения нитки газом необходимо около 10 дней. При этом работы по второй нитке продолжаются.
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, Украина и США, напоминает «Газета.ру».