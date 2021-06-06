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6 июня, источник: Известия

Чижов заявил о готовности РФ к создаваемым Западом проблемам с «СП-2»

Запад может начать создавать проблемы после запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в воскресенье, 6 июня. По его словам, Россия и оператор газопровода готовы к подобным вызовам.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в воскресенье вице-премьер РФ Алексей Новак заявил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца года, после чего газопровод будет введен в эксплуатацию.

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Накануне глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов сообщил, что США стремятся не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Как подчеркнул депутат, Штаты подключат для реализации своей цели международные и экологические организации, структуры Евросоюза и ряд стран, включая прибалтийские государства, Украину и Польшу.

В тот же день президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, для начала заполнения нитки газом необходимо около 10 дней. При этом работы по второй нитке продолжаются.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, Украина и США, напоминает «Газета.ру».

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