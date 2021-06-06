Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к посадке лайнера Ryanair в Минске

«У [президента Белоруссии Александра] Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда [оппозиционер Роман] Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Вот тут, я думаю, влияние России было», — цитирует Кравчука РИА Новости.
Глава украинской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу назвал действия и высказывания Александра Лукашенко «об Украине и в целом» «совершенно неадекватными».
«Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», — добавил Леонид Кравчук.
4 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал отреагировать на заявление Лукашенко о готовности пустить представителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Минск для проведения следственных действий в отношении Романа Протасевича.
Он заявил, что у Украины есть достаточно инструментов, чтобы «сделать больно» всем, кто не уважает ее территориальную целостность и сотрудничает с непризнанными республиками.
1 июня Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой выдать Протасевича и отправить его на территорию ЛНР для проведения следственных действий. Допросы хотят провести в рамках расследования дела об участии создателя Telegram-канала NEXTA в боевых действиях в Донбассе.
23 мая самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил незапланированную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту лайнера белорусские правоохранители задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу.
Следственный комитет Белоруссии ранее предъявил редакции Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live обвинение в организации массовых беспорядков в Белоруссии, а также возбуждении социальной вражды к правоохранителям. Сами Telegram-каналы и их логотипы признали экстремистскими материалами на территории республики.