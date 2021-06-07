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00:25 (мск), источник: Известия

Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью»

Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать». Такое мнение выразил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Он вспомнил соответствующее высказывание писателя Олеся Гончара, считавшего юго-восток Украины злокачественным образованием, от которого необходимо избавиться.

Источник: РИА "Новости"

«Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», — сказал Кравчук в интервью украинскому Пятому каналу.

По мнению политика, если бы киевские власти ранее имели представление об этих проблемах, они выбрали бы другую тактику поведения.

Однако Кравчук считает, что Донбасс необходим стране, его важно интегрировать путем создания свободной экономической зоны и инвестиций в развитие региона, а также изменить там языковую политику.

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Кравчук добавил, что проблема Донбасса будет вынесена на референдум, и, если жители Украины предпочтут оставить регион «в этой борьбе», решение будет правильным. Однако дальнейшая ситуация с Донбассом будет зависеть от формулировки вопроса.

«Он не должен быть сформулирован в лоб: “Вы хотите этих людей или не хотите?” Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», — заключил Кравчук.

2 июня замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина не хочет взаимодействовать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, и это является основной причиной тупика в переговорах между сторонами. Данная проблема находится на урегулировании контактной группы в лице РФ, Украины, Германии и Франции.

В тот же день постпред России в ООН Василий Небензя в ходе выступления на неформальной встрече Совета Безопасности по ситуации на Украине заявил, что конфликт на юго-востоке Украины не прекратится, если западные страны не перестанут поддерживать националистов.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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