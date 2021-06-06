ФРГ рассчитывает на сохранение транзита газа через Украину

«Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны-транзитера газа и с запуском “Северного потока-2”. Подписав договор о транзите, который был заключен при посредничестве ЕС и правительства ФРГ, Россия и Украина наметили путь для этого и подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы. И мы ожидаем, что этот совместный пакет соглашений будет соблюдаться», — сказал господин Зайберт газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод «РИА Новости»).
МИД России заявлял, что Москва продолжит поставки своего газа через Украину. МИД Украины выражал намерение Киева бороться против «Северного потока-2» до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет газ.
Глава австрийской компании OMV, сотрудничающей с «Газпромом» по реализации проекта, предложил Украине сделать российской компании «привлекательное предложение».
4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока-2». Поставки по ней могут начаться примерно через десять дней. Вторая нитка будет завершена в течение полутора-двух месяцев.