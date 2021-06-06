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6 июня, источник: Коммерсантъ

Песков указал на UEFA по вопросу с формой сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) регулирует все аспекты, связанные с проведением чемпионата Европы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбы прокомментировать новый дизайн формы сборной Украины.

Источник: Reuters

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму к Евро-2020 с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также с силуэтом Украины с учетом неподконтрольных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сказал, что союз обратится в UEFA с проверкой правомочности.

«Регулирование всех аспектов осуществляется UEFA», — сказал Песков ТАСС.

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Ветоха допустил, что представители Крымского футбольного союза могут встретиться с представителями UEFA в Санкт-Петербурге и обсудить вопрос формы. «Мы попробуем спросить (UEFA. — “Ъ”), как они оценивают, правомочно ли это. Мы говорим о футбольной форме, а не о политических картах. Мы, например, везде пишем: “Республика Крым” и “город Севастополь” на своих формах и так далее, без привязки к какой-либо стране, так как UEFA четко сказала: вы сегодня под патронатом UEFA», — сказал Ветоха «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что изображение Украины в ее государственных границах — «отчаянная художественная акция», а нанесение лозунгов на форму — попыткой Киева «дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом».

Новая форма сборной Украины по футболу была представлена ранее 6 июня.

Павелко описал, что на форме представлен контур «единого и неделимого отечества с Крымом, Донецком, Луганском», а также другими украинскими городами.

Текст «Слава Украине» размещен на спине, над номером футболиста, а «Героям слава!» — на изнанке. Отметим, что в правилах игры, утвержденных Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), указан запрет на использование политических, религиозных или личных слоганов, а места размещения разрешенных слоганов ограничены рукавом или передом формы.

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