6 июня, источник: Коммерсантъ
Песков указал на UEFA по вопросу с формой сборной Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) регулирует все аспекты, связанные с проведением чемпионата Европы, сказал
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Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму к Евро-2020 с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также с силуэтом Украины с учетом неподконтрольных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сказал, что союз обратится в UEFA с проверкой правомочности.
«Регулирование всех аспектов осуществляется UEFA», — сказал Песков ТАСС.
Ветоха допустил, что представители Крымского футбольного союза могут встретиться с представителями UEFA в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что изображение Украины в ее государственных границах — «отчаянная художественная акция», а нанесение лозунгов на форму — попыткой Киева «дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом».
Новая форма сборной Украины по футболу была представлена ранее 6 июня.
Текст «Слава Украине» размещен на спине, над номером футболиста, а «Героям слава!» — на изнанке. Отметим, что в правилах игры, утвержденных Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), указан запрет на использование политических, религиозных или личных слоганов, а места размещения разрешенных слоганов ограничены рукавом или передом формы.
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