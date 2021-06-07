01:19 (мск), источник: Известия
Негладки взятки: причиной потери рейтинга губернаторов стала коррупция
АПЭК подготовил исследование о влиятельности глав субъектов в мае.
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Антикоррупционные скандалы, подготовка к выборам в Госдуму, вакцинация от COVID-19, а также инфраструктурное развитие регионов стали главными факторами, повлиявшими на позиции губернаторов в мае. Об этом говорится в рейтинге влияния глав субъектов, подготовленном АПЭК (исследование имеется в распоряжении «Известий»). Как отмечают его авторы, в перспективе источником рисков для губернаторов останутся политические конфликты, борьба с коронавирусом и лесными пожарами. Эксперты считают, что факты коррупции не стали более частыми, просто
Усилили влияние
Тройку лидеров в группе с очень сильным влиянием в мае возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов. Как отмечают авторы исследования, по сравнению с апрелем они сохранили позиции благодаря экономическим показателям и отношениями с федеральным центром.
На четвертом месте в этот раз оказался губернатор
Также в этой группе укрепили свои позиции губернаторы Новгородской, Челябинской областей и ЯНАО. Андрей Никитин перешел с 15-го на 13-е место в результате реализации проекта Минэкономразвития по созданию особой экономической зоны в Новгородской области. Алексей Текслер (с 16-го на 14-е место) укрепил свои позиции после проведения под председательством
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Впервые в группу очень сильного влияния вошли главы Красноярского края Александр Усс и Свердловской области Евгений Куйвашев. Первый повысил свой результат после рабочих встреч с Владимиром Путиным (с 23-го на 15-е место). Второй — после появления информации о желании переизбраться губернатором субъекта на новый срок (с 24-го на 20-е место).
Вторую группу рейтинга губернаторов с сильным влиянием возглавил врио главы Дагестана Сергей Меликов, который за месяц поднялся на один пункт (с 22-го на 21-е место). Вместе с ним в этом блоке исследования свои позиции значительно укрепили губернатор Удмуртии Александр Бречалов (с 30-го на 25-е место), врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков (с 41-го на 29-е место), губернатор Саратовской области Валерий Радаев (с 38-го на 32-е место), врио главы Мордовии Артем Здунов (с 45-го на 39-е место), глава Чувашии Олег Николаев (с 49-го на 43-е место), Тамбовской области Александр Никитин (с 51-го на 45-е место) и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко (с 58-го на 50-е место).
Лидером третьей группы рейтинга со средним влиянием в мае стал врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин (с 47-го на 51-е место). Также в этой группе свои позиции весомо укрепили врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (с 60-го на 55-е место), губернатор Омской области Александр Бурков (с 63-го на 56-е место), глава Томской области Сергей Жвачкин (с 69-го на 61-е место), НАО Юрий Бездудный (с 68-го на 63-е место), Курганской области Вадим Шумков (75-го на 69-е место).
Потеряли влияние
Сильнее всего в мае потеряли влияние главы ХМАО, Сахалинской области и Якутии. Наталья Комарова оказалась на грани вылета из группы губернаторов с очень сильным влиянием (с 13-го на 19-е место) на фоне скандала с выделением земли в Сургуте, к которому могут оказаться причастны два ее заместителя Алексей Охлопков и Вадим Шувалов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
Два губернатора в группе с очень сильным влиянием удержаться не смогли. Речь идет о губернаторе Сахалинской области Валерии Лимаренко (с 14-го на 23-е место), к команде которого сейчас приковано внимание правоохранительных органов, а также получившего порцию критики от полпреда ДФО Юрия Трутнева за слабые темпы расселения людей из аварийного жилья.
Также из этой группы вылетел глава Якутии Айсен Николаев (с 20-го на 28-е место). В АПЭК объясняют это двумя факторами: задержание правоохранительными органами замминистра сельского хозяйства региона Василия Афанасьева, а также негативным резонансом после заявления об обязательной массовой вакцинации жителей от COVID-19.
Во второй группе рейтинга позиции существенно ослабли у губернатора Севастополя Михаила Развожаева (с 25-го на 30-е место), Воронежской области Александра Гусева (с 31-го на 38-е место), Псковской области Михаила Ведерникова (с 40-го на 49-е место). Между тем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (с 47-го на 51-е место) и глава Ингушетии
В третьей — АПЭК обращает внимание на понижение позиций врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева (с 62-го на 68-е место). Причиной тому был выход из ЛДПР члена Совета Федерации от Хабаровского края Сергея Безденежных, который стал негативным информационным поводом.
Также авторы исследования обращают внимание на обыски в администрации Оренбурга, которые создали проблемный информационный фон для губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (с 71-го на 72-е место).
В тройке губернаторов с самым низким рейтингом влияния в мае оказались глава Марий Эл Александр Евстифеев (83-е место), губернатор Орловской области Андрей Клычков (84-е место) и глава Хакасии Валентин Коновалов (85-е место).
— Главная причина наиболее значительных падений губернаторов в рейтинге — аресты представителей региональных управленческих команд или другие ясно выраженные «знаки внимания» правоохранительных органов. Очевидно, что влияние главы субъекта в подобном случае серьезно ослабевает — по крайней мере ситуативно, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что факты коррупции, которая подразумевает не только дачу взятки деньгами, но и, например, лояльное отношение, раздражают население особенно сейчас, в период пандемии и неблагоприятной экономической ситуации. Именно поэтому они стали более заметными и чувствительными. По его словам, управлять регионами приходят неплохие ребята, но они играют в президентов, хотя ими не являются, отметил эксперт.
Среди тенденций, которые в перспективе могут повлиять на рейтинг губернаторов: подготовка к предвыборным съездам партий и вероятность политических конфликтов, которые возрастут на фоне выборов в Госдуму. Также, по мнению Дмитрия Орлова, источником политических рисков в будущем останется группа тем, связанных с пандемией, и борьба с лесными пожарами и их последствиями.
Наталья Башлыкова